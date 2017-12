Cresce apoio para Colômbia sediar copa A libertação do vice-presidente da Federação Colombiana de Futebol, Hernán Mejía Campuzano, na quinta-feira pela manhã, parece ter restabelecido o crédito dos países vizinhos à Colômbia para sediar a Copa América e prova disso são as manifestações recebidas pelo país nesta sexta-feira. O presidente do Chile, Ricardo Lagos, falou com o dirigente máximo da Fifa, Joseph Blatter, em visita ao país, para que reconsidere e sugira a Colômbia como sede da competição. ?Nosso desejo é que não seja um grupo pequeno que impeça uma nação de aproveitar uma grande festa como esse torneio?, disse. A Federação Boliviana de Futebol (FBF) através de seu presidente, Wálter Castedo, também manifestou apoio ao país e confirmou seu voto na reunião de sábado, em Buenos Aires, onde será definido oficialmente o local da disputa. ?A Bolívia votará na Colômbia. Esta é uma decisão unânime de nossos dirigentes esportivos e autoridades?, frisou. A Venezuela é outro país vizinho que votará pela permanência da competição na Colômbia. O presidente da Federação Venezuelana, Rafael Esquivel, expressou em nota oficial que vai propor a manutenção do país como sede. ?Apoiaremos a Colômbia como sede da Copa América?, dizia a nota. O presidente Hugo Chávez reforçou o apoio. Direita e Esquerda - Nem só de apoio diplomático e das federações esportivas se cerca a Colômbia para confirmar o país como sede da Copa América. Pode parecer irônico, mas agora até os guerrilheiros disputam um espaço no noticiário para demonstrarem apoio a realização do torneio. Nesta sexta-feira, as Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), grupo paramilitar de extrema direita, pediram à Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) para não cancelar a competição, pois ela será respeitada pelos guerrilheiros. Do outro lado, a mesma promessa. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional (ELN), grupos de esquerda, pedem a realização da disputa sul-americana no país. Uma nota emitida pela Internet da AUC pede a reconsideração da CSF. ?Apelamos à sensatez e solidariedade dos participantes da Copa América e da entidade responsável pelo torneio para que não prive os colombianos de um dos maiores eventos esportivos internacionais. Nosso respeito e apoio à competição é incondicional?. A nota é assinada por Carlos Castaño e Ernesto Báez.