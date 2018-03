Cresce briga política no São Paulo A classificação para as quartas-de-final da Copa do Brasil não serviu para aparar as arestas no São Paulo. O clube superou o Vitória por 2 a 0, na quarta-feira, mas continua rachado. O presidente Paulo Amaral entrou em um acirrado debate com os opositores. Ele respondeu com firmeza às declarações do conselheiro Marcelo Portugal Gouveia, que reclamou da excessiva preocupação da atual gestão em equilibrar as contas e se desfazer de seus principais ídolos. "Quando ele (Gouveia) foi diretor de Futebol, no fim dos anos 80, também vendeu de uma só vez o Müller, o Silas e o Pita." Gouveia admitiu que não havia como segurar os jogadores na época. "Mas imediatamente busquei peças de reposição. E qual o jogador importante que foi contratado nos últimos meses?", rebateu. Amaral observou, no entanto, que não se lembra de ter havido uma reposição à altura naquela ocasião. "Logo em seguida o time esteve à beira da 2ª Divisão Estadual. A tradição no São Paulo é de revelar para depois vender." O presidente reiterou que a aprovação da Lei Pelé, que extingue o passe no futebol brasileiro, foi outro motivo que impediu contratações de impacto nos últimos meses. Para Gouveia, a boa fase da equipe na Copa do Brasil não vai durar muito tempo. "No Paulista, estávamos bem, mas, além da incompetência dos dirigentes, fomos eliminados por termos um time médio, longe das tradições sãopaulinas", destacou. "O mesmo deverá acontecer agora. Torço pelo time, mas estou consciente de que dificilmente chegará à final." Confirmado - A partida de ida contra o Grêmio pela quarta de final da Copa do Brasil está confirmada para o dia 16, em Porto Alegre. O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, observou que a equipe deve estar preparada para enfrentar um adversário totalmente diferente do que teve pela frente até agora. "Enfrentamos times do Nordeste, que são mais técnicos por jogarem no calor. Já o Grêmio, acostumado com o frio, tem um estilo mais fechado e pesado." Júlio Baptista foi um dos mais assediados no treino de hoje por seu nome estar incluído na pré-lista de 35 jogadores convocados para a seleção brasileira. "Seleção é sempre importante, e quem estiver lá dará a vida para permanecer."