Cresce o futebol de Renato no Santos A volta de Rincón ao time do Santos não só deu mais equilíbrio ao meio-de-campo santista, mas também permitiu o crescimento de outros jogadores. É o caso de Renato, um volante que prefere jogar na marcação, mas que nas duas últimas partidas do Santos fez gols importantes. Foi ele quem desempatou o dramático jogo contra a Matonense, marcando o quinto gol santista e, sábado passado, abriu o caminho da vitória contra o São Caetano. "Minha fase é boa, mas a satisfação maior é por ter conseguido a posição de titular". Ele confessa que sua característica principal é a de marcação, mas que atua também mais avançado, quando há necessidade. E esse fato de permanecer mais fixo no meio-de-campo é que tem permitido aparecer de surpresa dentro da área, livre de marcação. "Nos dois jogos, marquei gols importantes que ajudaram o time a conseguir o objetivo de classificar para a próxima fase". Renato foi contratado pelo Santos no ano passado e era um dos principais jogadores do esquema montado por Giba, então técnico santista, mesmo tendo apresentado um futebol apenas mediano. Com a volta de Rincón, porém, ganhou mais tranqüilidade e sua produção cresceu: "Devo isso não só a ele, mas a todos os companheiros, já que o entrosamento é muito bom". Conversa - Antes do treino de hoje à tarde, o técnico Geninho chamou os jogadores para uma nova conversa e passou a ordem: o Santos deve fazer a sua parte, não ficar pensando no adversário da próxima fase e nem nos cartões amarelos. Em resumo: seu time tem que vencer o Mogi Mirim no sábado, independente de já estar classificado para a semifinal. "Temos que vencer esse adversário e torcer por outros resultados para ficar com a vantagem nos jogos finais". O Santos não contará com Léo, que deveria ter participado do treino de hoje, mas chegou ao CT com muitas dores e foi logo para o departamento médico continuar o tratamento. Já o meia Robert retornou hoje, depois de ter servido a seleção e ter a garantia de ser escalado para o jogo contra o Mogi Mirim. Geninho chamou a atenção de seus jogadores para um fato: "Quando o grupo passou a se preocupar só com ele, passou a ter resultados positivos". Por isso, destacou a necessidade de vencer a partida de sábado. Ele já estava conformado com a antecipação do jogo, ficando o Corinthians e São Paulo no domingo. "A Federação usou o critério de realizar todas as partidas dos times que lutam para evitar o rebaixamento para sábado e não há o que fazer". Quanto aos cartões, disse que seu time conviveu com esse problema durante toda a competição. "É só uma questão de administrar bem essa situação", disse, não escondendo, porém, que torce para que sejam mesmo zerados na segunda-feira. Hoje mesmo os santistas começaram a definir como serão os preparativos para a próxima fase. Já está decidido que os jogadores terão folga domingo e segunda-feira, e depois deixarão Santos para fazer os treinamentos em outra cidade, que pode ser Jarinu, Sorocaba ou Águas de Lindóia.