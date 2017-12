Cresce tensão entre Felipão e a CBF As relações entre o técnico Luiz Felipe Scolari e o comando da CBF estão cada vez mais tensas. O treinador, antes um admirador de Ricardo Teixeira, não se entende com o dirigente. A encrenca recente entre os dois envolve o Prêmio Príncipe das Astúrias, concedido à seleção brasileira pelos títulos mundiais que conquistou. Felipão recusou o convite da CBF para participar da cerimônia da entrega do prêmio, hoje, em Oviedo. Leia mais no Jornal da Tarde