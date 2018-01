Crescem as pressões pelo fim da CPI O relator da CPI CBF/Nike, deputado Silvio Torres (PSDB-SP), admitiu hoje que são grandes as pressões para se encerrar os trabalhos da comissão nos próximos dias. "Ontem mesmo Pelé telefonou de Cannes, na França, para lideranças na Câmara pedindo o fim da comissão por estar atrapalhando o futebol brasileiro". Silvio Torres reconheceu que a prorrogação dos trabalhos da comissão, pelo menos por 45 dias, é necessária. O presidente da CPI, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), admitiu, que na barganha política que virou a sobrevivência da CPI "se não for possível prorrogar os trabalhos por 60 dias a comissão se dá por satisfeita com 45 dias."