Crespo dá vitória sofrida ao Chelsea Atual campeão inglês, o Chelsea teve mais dificuldades do que imaginava na estréia da temporada 2005-2006. Neste domingo, o time do milionário Roman Abramovic só conseguiu vencer o Wigan, caçula da Primeira Divisão, por 1 a 0, e com gol nos acréscimos. O herói do jogo foi o atacante argentino Hernan Crespo, que voltou de empréstimo do Milan. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Damien Duff e acertou um belo chute de esquerda de fora da área, para frustração da animada torcida do Wigan. No outro jogo deste domingo, o Arsenal bateu o Newcastle, em casa, por 2 a 0. Os gols foram de Henry e Persie. Ao final da primeira rodada, Charlton, West Ham, Arsenal, Manchester United, Tottenham e Chelsea lideram o campeonato, todos com três pontos.