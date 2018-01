Crespo é a atração de Lazio x Parma Hermán Crespo é a atração do clássico entre Lazio e Parma, que abre hoje a 25ª rodada do Campeonato Italiano. O atacante argentino, hoje no clube romano, enfrenta pela primeira vez a equipe em que brilhou nas últimas quatro temporadas. Com 16 gols, Crespo é vice-artilheiro da liga, com um gol a menos que o ucraniano Shevchenko, do Milan. O Parma conta com dois ex-jogadores da Lazio, o português Sergio Conceição e o argentino Almeyda. A equipe romana está na terceira colocação, com 46 pontos - 12 a menos que a Roma. Já o Parma, soma 40 pontos e vai defender uma invencibilidade de sete jogos, sendo cinco vitórias e dois empates. A Lazio entrará em campo sob efeito do conflito verbal entre o volante Verón e o presidente do clube, Sergio Cragnotti, que teve mais um capítulo ontem. O argentino não gostou das críticas feitas pelo dirigente contra os estrangeiros do time - especialmente após a derrota de domingo passado para o Milan. "Se a Lazio atuar da forma distraída e sem interesse como fez domingo, posso afirmar que tanto eu quanto os acionistas do clube iremos perder dinheiro", disse o dirigente. Verón pediu para Cragnotti dar o nome dos jogadores cuja atuação não agradou. O argentino responsabilizou a imprensa de seu país pelo mal entendido, especialmente após ter dito a alguns repórteres de Buenos Aires que gostaria de defender o Real Madrid na próxima temporada. "Posso afirmar que na Argentina me fizeram responder o que eles queriam", afirmou, referindo-se aos jornalistas. O volante tem contrato com a Lazio até 2005.