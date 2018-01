Crespo já ameaça Ronaldo na artilharia O argentino Hernán Crespo aproximou-se do atacante Ronaldo, atual líder da artilharia das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2006, após marcar dois gols na vitória por 3 a 1 de sua seleção sobre o Brasil, na noite desta quarta-feira em Buenos Aires. Crespo, que divide a vice-artilharia da competição com o paraguaio José Cardozo, tem sete gols, dois atrás do jogador do Real Madrid, que foi dispensado das duas rodadas das eliminatórias disputadas esta semana. Veja os principais artilheiros das Eliminatórias: Com 9 gols: Rronaldo (Brasil) Sete gols: Hernán Crespo (Argentina); José Cardozo (Paraguai) Seis gols: Diego Forlán (Uruguai); Ruberth Morán (Venezuela). Cinco: Edison Méndez (Equador); KAKÁ (Brasil); Javier Chevantón (Uruguai); Joaquín Botero (Bolívia) Quatro gols: Nolberto Solano e Jefferson Farfán (Peru); José Alfredo Castillo (Bolívia); Ronaldinho Gaúcho (Brasil) Três gols: Antonio Valência e Agustín Delgado (Equador); Luciano Figueroa e Pablo Aimar (Argentina); Juan Arango (Venezuela); Carlos Gamarra, Roque Santacruz, Carlos Humberto Paredes (Paraguai); Juan Pablo Ángel, Tressor Moreno (Colômbia); Luis Fontes (Chile).