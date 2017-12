Crespo pensa em deixar a Lazio O atacante argentino Hernán Crespo ficou indignado com os violentos protestos dos torcedores da Lazio na concentração de Formello e fala em deixar o clube antes do término do seu contrato em 2005. Mais de uma centena de torcedores invadiu o local para cobrar os atletas depois da goleada por 5 a 1 para o arqui-rival Roma, na última rodada do Italiano. A diretoria da Lazio, por sua vez, tenta trazer de volta o meio-campo argentino Verón, do Manchester.