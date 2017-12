Crespo pode trocar Lazio pelo Barça O atacante argentino Hernán, que está disputando sua segunda temporada pela Lazio, afirmou ao jornal italiano ?La Gazzetta dello Sport?, que gostaria de mudar de ares na próxima temporada e não escondeu a vontade de atuar no futebol espanhol. O Barcelona já teria mostrado interesse em contratá-lo. Mas, se depender do presidente da Lazio, Sergio Cragnotti, Crespo não irá deixar o clube. Com a multa rescisória estipulada em US$ 75 milhões, o jogador disse que só a Lazio é que pode decidir o seu futuro. "Não escondo que tenho interesse em uma transferência para a Espanha", afirmou o argentino, que se encontra em uma clínica de Paris, tratando de uma lesão no tornozelo direito. Ele deverá ser liberado para jogar dentro de 30 dias e, assim, disputar a Copa do Mundo pela Argentina.