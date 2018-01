Crespo se oferece para voltar ao futebol italiano O atacante argentino Hernán Crespo, que fez três gols por sua seleção na Copa do Mundo, disse nesta terça-feira que gostaria de voltar a atuar no futebol italiano, de preferência em qualquer um dos dois rivais de Milão, pelos quais já passou. "Inter ou Milan? Isso não me importa. Acho que fui bem nos dois clubes. Aguardo notícias", afirmou Crespo, que atuou no Chelsea na última temporada. "Todo mundo sabe que eu quero jogar na Itália outra vez. Até o Chelsea, que quer que eu fique, entendeu a situação", disse o jogador ao jornal italiano Corriere dello Sport. Crespo, que completa 31 anos nesta quarta-feira, iniciou a carreira no River Plate e chegou à Europa em 1996, contratado pelo Parma, depois de ajudar o time a conquistar a Libertadores daquele ano. Em 2000 transferiu-se para a Lazio, e em 2002 foi para a Inter, contratado para substituir Ronaldo, que saía para o Real Madrid. Foi para o Chelsea em 2004 e jogou apenas meia temporada pelo Milan, no primeiro semestre de 2005, antes de voltar para o clube inglês.