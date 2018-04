Crespo volta a ser convocado para jogos das Eliminatórias O atacante Hernan Crespo voltou a ser convocado para a seleção da Argentina, que neste mês disputa partidas válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra a Bolívia, em casa, e contra a Colômbia, fora. Crespo, que ficou fora dos primeiros jogos contra Chile e Venezuela no mês passado por não estar em forma, estava na lista de 17 jogadores que jogam fora da Argentina convocados pelo técnico Alfio Basile para as partidas. O jogador da Inter de Milão, que marcou 35 gols em 64 partidas pela seleção argentina, jogou pelo seu país pela última vez contra a Colômbia na Copa América, que foi disputada em julho. No jogo, ele contundiu um músculo da coxa ao cobrar um pênalti. Juan Roman Riquelme, que segue como uma peça chave do esquema de Basile apesar de atualmente ser reserva no Villarreal, também foi convocado. A Argentina conquistou todos os seis pontos disputados nos dois jogos que já fez pelas Eliminatórias. Ela enfrentará a Bolívia em Buenos Aires no próximo dia 17 e vai a Bogotá jogar contra a Colômbia três dias depois.