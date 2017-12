Criciúma acha que consegue se salvar O Criciúma depende apenas de seus próprios esforços para fugir ao rebaixamento para a segunda divisão. Dos três jogos que lhe restam, dois são em casa, contra Paraná, neste sábado e Coritiba, na última rodada do campeonato. Entre os dois jogos enfrenta o Palmeiras, em São Paulo. "Apesar da derrota em Campinas, que deixou todo o grupo chateado, estamos tranqüilos, pois dependemos apenas de nós mesmos e uma vitória sobre o Paraná nos garante a permanência na Série A, graças ao nosso número de vitórias, que é maior que os demais concorrentes", opina o diretor de futebol do clube, Antônio Benatti, o único dirigente a se manifestar hoje, na chegada da delegação. O técnico Lori Sandri, que está a 15 jogos à frente do time e sofreu oito derrotas, vencendo apenas três jogos, não faz declarações à imprensa desde o intervalo do jogo em Campinas contra a Ponte Preta no domingo. Ao final da partida, enquanto caminhava entre a área técnica e os vestiários disse apenas uma frase "estou irritado, não quero falar". Na coletiva à imprensa se negou a conceder entrevistas e hoje, quando a delegação chegou, além de não falar com os jornalistas, determinou que os jogadores também não concedessem entrevistas. O presidente do Criciúma, Moacir Fernandes, de São Paulo viajou a Salvador para cobrar uma dívida do Vitória, e o vice-presidente de Futebol, Gustavo Gazzolla, mantinha seu telefone desligado hoje à tarde. Lori prometeu falar à imprensa amanhã à tarde. O clube trabalhou desde hoje cedo para mobilizar a torcida e garantiu parcerias que devem resultar em mais de 10 mil ingressos que serão vendidos antecipadamente a R$ 5,00. Empresas da cidade adquirem os bilhetes a R$ 15,00 - preço mínimo previsto no regulamento - e revendem mais baratos para seus funcionários e clientes. "A torcida, mais uma vez, vai fazer a diferença", prevê Antônio Benatti.