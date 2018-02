Criciúma acredita na vaga no Palestra O empate por 1 a 1, na semana passada, obriga o Criciúma a vencer o Palmeiras nesta quarta-feira, no Palestra Itália, para passar à próxima etapa da Copa do Brasil. Conseguir um resultado positivo na casa do adversário pode ser mais difícil, mas a equipe catarinense está confiante. A única alteração confirmada para o jogo de volta é a entrada de Alonso no lugar do lateral-esquerdo Luciano Almeida, que sofreu uma lesão na coxa esquerda durante o treinamento. Para o técnico Edson Valandro, essa substituição não o preocupa. "Ele é um jogador mais técnico e habilidoso, que fecha para o meio e será muito útil", afirmou. A principal esperança do Criciúma é o atacante Delmer, que foi artilheiro do Campeonato Catarinense, com 10 gols em 12 jogos. Ele promete uma grande atuação, para se redimir dos gols perdidos na partida de ida. "É inadmissível errar um lance daqueles contra o Palmeiras", lamentou o jogador.