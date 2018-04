Criciúma admite interesse em Julio Cesar, do Corinthians

"Houve, sim, a cogitação em torno do nome do Julio Cesar e a busca nossa por informações do jogador", afirmou o diretor-executivo do clube catarinense, Cícero Souza. O dirigente afirmou que no momento o clube tem como prioridade a disputa do Campeonato Catarinense e que a procura por contratações seria apenas em um segundo momento.

Julio Cesar tem 28 anos e veio das categorias de base do Corinthians. Como titular, foi campeão brasileiro em 2011 e perdeu a vaga para Cássio no ano passado, quando teve falhas decisivas na partida contra a Ponte Preta, que culminaram na eliminação do clube no Estadual.

Atualmente a opção do técnico Tite como reserva imediato para o gol tem sido Danilo Fernandes. O garoto Mattheus Vidotto, de 20 anos, também começa a aparecer no time. Ele ficou no banco na partida de domingo e foi convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o amistoso da seleção brasileira contra a Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, no começo do mês.