Criciúma adota o esquema 3-6-1 O técnico Lori Sandri, que assumiu o comando do Criciúma no início da semana, em substituição a Edson Gaúcho, não vai comandar a equipe neste domingo, contra o Goiás. Ele ainda tem contrato em vigor até a próxima semana com o Verdy Tóquio, que defendeu nas duas últimas temporadas do futebol japonês. Desta forma, o preparador físico e auxiliar-técnico Gilson Kleina assume o comando do time interinamente. Lori assistirá ao jogo das cadeiras e conversará por telefone celular com seu auxiliar durante a partida. Considerando que o Criciúma tem uma defesa vulnerável, a comissão técnica promoveu profundas mudanças. O time passa de um sistema tático 4-4-2, que mantinha desde o ano passado, para um 3-6-1, que Kleina garante não ser defensivo e possibilita, em determinados momentos, cinco ou seis jogadores atacando. "Precisamos valorizar a posse de bola. Não jogamos basquete", explicou o técnico interino. A equipe terá duas novidades. Alexandre, 20 anos, contratado no ano passado do Guarani de Venâncio Aires (RS) para a equipe júnior, foi profissionalizado e ganha oportunidade de ser o segundo volante. Duílio, zagueiro contratado neste ano do Internacional, será o terceiro homem do sistema de defesa. No novo sistema de jogo, os alas Paulo César Baier e Luciano Almeida terão mais liberdade para atacar. "O risco que corremos é o curto período para treinamentos", diz Kleina. Nas demais posições a equipe será a mesma que vem jogando o Campeonato Brasileiro.