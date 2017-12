Criciúma ainda sonha com a Sul-Americana Ainda sonhando em conquistar uma das vagas à Copa Sul-americana de 2004, o Criciúma vai poder contar com o ala-direito Paulo César Baier, que se recuperou de uma lesão muscular na panturrilha, resultado de uma pancada que sofreu no jogo contra o Atlético Mineiro dia 1º. Consistência no meio-de-campo, que terá cinco jogadores, marcação forte e contra-ataques em velocidade são as armas do time de Gilson Kleina para conquistar os três primeiros pontos de uma meta de nove em 12 pontos que vai disputar até o final da competição. O zagueiro Léo Oliveira e o volante Alexandre, cumprindo penas impostas pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o ala-esquerdo Luciano Almeida, lesionado, desfalcam a equipe catarinense.