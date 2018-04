Criciúma anuncia acerto com Serginho, do Atlético-MG A diretoria do Criciúma revelou nesta segunda-feira ter chegado a um acerto com o volante Serginho, que tem sido pouco aproveitado no Atlético-MG. O jogador chegará em Santa Catarina para realizar os exames médicos e, se tudo correr como esperado, assinar contrato. O tempo do vínculo e os valores envolvidos não foram revelados.