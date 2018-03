Criciúma aposta em revelação O garoto Alexandre, 20 anos, será a novidade do Criciúma no jogo deste domingo, no Estádio Presidente Vargas, contra o Fortaleza. ?Ele deu o equilíbrio que precisávamos pelo lado esquerdo, melhorando nossa saída de bola", justificou o técnico Gilson Kleina, para substituir o experiente Cléber Gaúcho por Alexandre, contratado no ano passado, do Guarani de Venâncio Aires (RS), para a equipe de juniores do Criciúma e que acabou integrado ao time profissional nesta temporada. Nas demais posições a equipe é a mesma que começou jogando e venceu o Paysandu na última rodada. "Cada jogo é uma história, o que passou, passou; o que interessa agora é somar pontos na Série A e esquecer a decisão da série B do ano passado", diz o ala direita Paulo César Baier, autor de três gols na decisão da Segunda Divisão, no ano passado, contra o Fortaleza.