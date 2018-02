Criciúma aposta no mistério O Criciúma recebe o Juventude hoje no Estádio Heriberto Hulse e o objetivo, claro, não poderia ser outro que não o de vencer para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. E para que tudo dê certo o técnico Vágner Benazzi optou por fazer mistério sobre a escalação da equipe. O ala esquerda Luciano Almeida e o meia Athos estão suspensos e Benazzi não revela os substitutos. O mais provável é que Gleidson jogue na esquerda. Marcinho e Alexandre disputam a posição no meio-campo. Uma surpresa pode ser o recuo de Reinaldo e a entrada de André no ataque, variação experimentada pelo treinador durante os treinos. O Juventude vai repetir o ferrolho defensivo que deu certo na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, há duas semanas. O técnico Ivo Wortmann volta a escalar a equipe com base numa forte marcação no meio-campo, formado por quatro jogadores com características defensivas, deixando na frente apenas Da Silva. A única alteração na equipe é a entrada de Raone no lugar de Donizete Amorim, suspenso.