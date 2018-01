Criciúma arma retranca em Campinas Apesar do técnico Edson Gaúcho continuar afirmando que seu time joga da mesma forma tanto em seu estádio, como fora, o Criciúma terá um perfil mais defensivo para o jogo desta quarta-feira à noite em Campinas, contra a Ponte Preta. Sem poder contar com o ala Paulo César Baier, o meia armador Paulo César e o meia atacante Dejair, o treinador definiu que Eto, um lateral-direito de características de marcação, Cléber, um volante de destruição e Saulo, um meia de armação, serão os substitutos dos titulares, que ficam fora da equipe em função de cartões amarelos e vermelho, caso de Dejair. Nas demais posições Gaúcho repete a formação que foi campeã da série B do ano passado. No treinamento desta terça-feira o técnico Edson Gaúcho voltou a lembrar a necessidade do time ter uma marcação forte no meio-de-campo e reduzir os espaços do adversário, chegando a se irritar e chamar a atenção com veemência seus jogadores. O atacante Delmer e o ala esquerdo Luciano Almeida, que disputaram o campeonato paulista de 2001 pela Ponte Preta, ponderam que o importante será suportar a pressão dos primeiros 20 minutos que o adversário deverá imprimir. ?Depois disso a torcida, como sempre, cobrará muito e isso possibilitará que possamos chegar ao gol e conquistar a vitória", comentou Delmer, que considera fundamental ?paciência e tranqüilidade?.