Criciúma bate Atlético-MG por 1 a 0 Com um gol do zagueiro Cametá, o Criciúma venceu, nesta quinta-feira à noite, o Atlético-MG, por 1 a 0, e assumiu a sexta posição na tabela de classificação, consolidando a boa fase da equipe, com a terceira vitória consecutiva na competição. O técnico Celson Roth, do Atlético-MG, colocou seu time num esquema defensivo, esperando o adversário e marcando forte no meio-de-campo, isolando Alex Alves e Fábio Júnior no ataque. O Criciúma conseguiu fugir da marcação e levar perigo a meta do goleiro Velloso. Aos 43 minutos do primeiro tempo, ele não interceptar a bola vindo da esquerda, em cobrança de escanteio. Na pequena área, Cametá saltou mais alto que a defesa mineira e marcou, de cabeça, o único gol da partida.