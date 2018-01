Criciúma bate Atlético-PR por 2 a 1 O Criciúma dominou o Atlético Paranaense, neste sábado à tarde, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), e derrotou o campeão brasileiro por 2 a 1, pela Copa Sul-Minas, somando 13 pontos ganhos. Além da derrota, o Atlético, que está com 11 pontos, ainda perdeu quatro jogadores titulares - Alessandro, Fabiano, Adriano e Rogério Corrêa - que cumprirão suspensão no clássico contra o Coritiba. Na outra partida reunindo times do Sul, o Malutrom venceu o Pelotas, no Estádio Erton Coelho de Queiróz, em Curitiba, por 1 a 0, com gol de Rodrigo Batata. Demonstrando mais interesse em ganhar a partida, o time catarinense partiu com tudo para cima do Atlético logo no início, procurando forçar erros do adversário. Com uma forte marcação sobre o meia Adriano, o Criciúma impedia que o time paranaense armasse contra-ataques. Na cobrança do primeiro escanteio conseguido pelo Criciúma, aos 16 minutos, Anderson Lobão antecipou-se à defesa e apenas deslocou a bola do goleiro Flávio. O Criciúma, que já dominava o jogo até aquele momento, cresceu ainda mais depois do gol, aproveitando-se sobretudo dos contra-ataques para pressionar a defesa atleticana. Aos 33 minutos, Alessandro e Alonso trocaram empurrões e foram expulsos. Sem criatividade e com o ataque inoperante, o Atlético permitiu que o Criciúma chegasse ao segundo gol, por meio de Anderson Lobão, que novamente se antecipou aos zagueiros para tocar ao gol uma bola cruzada na área. Com um minuto do segundo tempo, o Atlético perdeu o zagueiro Rogério Corrêa, expulso depois de uma falta. Para recompor sua defesa, o técnico Geninho retirou o atacante Ilan e colocou o lateral Luizinho Neto. No entanto, não mudou o panorama do jogo, pois os atacantes atleticanos não conseguiam criar oportunidades de gol e permitiam a pressão do Criciúma. Somente aos 43 minutos, Kléber conseguiu vencer o goleiro catarinense para diminuir o placar.