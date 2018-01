Criciúma bate Corinthians por 1 a 0 Com um gol de cabeça de Tico, logo aos 40 segundos do primeiro tempo, o Criciúma venceu o Corinthians por 1 a 0, neste domingo, no estádio Heriberto Hulse. Com essa vitória, o time catarinense chegou aos 48 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto os corintianos seguem com 44, cada vez mais longe da disputa por vaga na Libertadores. O início do jogo foi desastroso para o Corinthians. O Cricúma foi rápido e, na bola lançada na área, Tico fez 1 a 0, de cabeça, aos 40 segundos de partida. Formada por vários jogadores jovens, a equipe do Corinthians sentiu o golpe logo no começo e não conseguiu se organizar em campo. Assim, o Criciúma ameaçou novamente aos 10 minutos, com a cabeçada de Duílio que acertou a trave. A primeira chance de gol do Corinthians saiu apenas aos 27 minutos, depois de cobrança de escanteio de Robert, que resvalou na cabeça de Marquinhos. Mas o lance não foi suficiente para assustar o Criciúma, que manteve o domínio da partida até o fim da etapa inicial. O time paulista ainda passou apuro quando Alonso desperdiçou nova oportunidade de aumentar o placar, em mais uma jogada de cabeça aos 45. No segundo tempo, a situação do Corinthians não melhorou muito. Pelo menos, a defesa se acertou e parou de levar sustos nas bola aéreas. No ataque, Bobô, que tinha entrado no lugar do contundido Abuda, cruzou para Fabrício aos 18 minutos, mas o volante não conseguiu tocar na bola. Outra chance corintiana veio aos 36 minutos, quando Jô errou o tempo da bola e perdeu gol feito. Na seqüência, o zagueiro Anderson quase empatou de cabeça. Mas o Corinthians não conseguiu fazer seu gol e evitar a derrota em Criciúma.