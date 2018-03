Criciúma bate Goiás e Candinho cai O Criciúma derrotou o Goiás por 2 a 0, neste domingo, em pleno estádio Serra Dourada, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e causou a demissão do técnico Candinho, já pressionado pelos diretores do clube goiano. Nos bastidores já se sabia que os dirigentes negociavam a contratação de outro treinador. A crise foi detonada já na derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro e o fim do sonho de disputar a final da Copa do Brasil, na semana passada. E ganhou força na derrota para o time catarinense, em gols de Paulo Baier e Luciano Almeida, ambos no segundo tempo, que mantiveram o Goiás segurando a lanterna da competição nacional. No jogo, o Criciúma adotou a retranca (3-6-1) enquanto contra-atacava com Dejair, apoiado por Juca e Tico. "A equipe do Goiás é experiente, qualificada, por isso nós defendemos e atacamos todo o tempo", justificou Gilson Kleina, preparador-físico. Dessa maneira, criou boas oportunidades mas falhou na conclusão das jogadas, como aos 11 minutos, quando Dejair bateu fraco e facilitou a defesa de Harlei, e aos 18 minutos com Tico, chutando para fora. Aos 41 minutos, em jogada de Juca, Dejair avançou e tocou bem colocado, obrigando Harlei a uma defesa salvadora. O Goiás, mesmo jogando sem alas e sem a característica de pegada e toque de bola, acabou aproveitando a afobação e os erros do meio campo do Criciúma. A entrada do meia Hernani, que substituiu Danilo (contusão) deu uma boa dinâmica ao time em triangulações com Josué e Araújo. Caíco perdeu boa chance aos 10 minutos, após receber passe perfeito de Hernani. Mas, na melhor chance de gol, Dimba carimbou a trave, em cabeçada aos 26 minutos, após lançamento de Caíco em jogada de linha de fundo. No segundo tempo, Candinho optou em substituir Hernani por Tiago e Cléber por Augusto para dar mais velocidade ao time. As mudanças resultaram em desastre e o Criciúma precisou de 7 minutos para desmontar o já apático Goiás. Aos 4 minutos, Paulo Baier fez 1 a 0 ao escorar cruzamento de Dejair em jogada pela esquerda com Juca. Aos 10 minutos, Luciano Almeida ampliou aproveitando uma falha coletiva da defesa alviverde, que já levou 22 gols na competição e tem a pior defesa do campeonato. "Todos erraram e a culpa é coletiva", disse o meia Caíco após o apito final. Os jogadores não souberam explicar o que aconteceu em campo, com falhas no meio-campo, apatia, e erros diversos nos arremates a gol. Técnico - O Goiás deve apresentar na manhã desta segunda-feira o novo treinador da equipe. Além do técnico, o clube pode anunciar a contratação de três reforços: um zagueiro, um meia e um atacante. Em 17 jogos, Candinho obteve três vitórias, sete empates e sete derrotas e tomou mais gols do que fez: "Não se manda um elenco inteiro embora", disse o técnico, que elogiou os jogadores, a diretoria do clube, mas criticou a imprensa local. "A conta alguém tem de pagar e eu vou pagar esta conta", disse Candinho. "A única coisa que eu não gostei foi ter sido execrado", desabafou. Os nomes de Oswaldo de Oliveira, Cair Picerni e Dario Pereyra são os mais falados nos bastidores. Ficha Técnica Goiás: Harlei; Cléber (Gaúcho), Fabão, Alexandre e Leandro Smith; Josué, Marabá (Wando), Caíco e Hernani (Tiago); Dimba e Araújo. Técnico: Candinho. Criciúma: Fabiano; Paulo Baier, Duílio, Cametá (Alex Xavier) e Luciano; Alexandre (Cléber), Paulo César, Juca e Dejair; Luciano Almeida e Tico (Jabá). Técnico: Gilson Kleina. Gols: Paulo Baier, aos 5 minutos, e Luciano Almeida, aos 10 minutos do segundo tempo. Árbitro: Alicio Pena Júnior (Fifa-MG). Cartões Amarelos: Duílio e Alex Xavier Cartões Vermelhos: Araújo, aos 5 minutos do segundo tempo. Renda: R$ 24.857,50 Público: 2.989 pagantes. Local: Estádio Serra Dourada(GO). classificação