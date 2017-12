Criciuma busca 1ª vitória em seis rodadas Sem vencer há seis rodadas e longe de sua torcida há quarenta dias, o Criciúma busca a reabilitação neste domingo contra o Grêmio, ainda com esperanças de conquistar uma das vagas à Copa Sul-americana. O técnico Gilson Kleina resolveu fazer mistério e somente vai anunciar a escalação de sua equipe meia hora antes da partida, mas deve retornar ao esquema tático com três zagueiros, já que Léo Oliveira cumpriu suspensão na última rodada. Edinho ganhou a posição de segundo volante e joga ao lado de Cléber Gaúcho e Luciano Almeida, recuperado de entorse de tornozelo reaparece na ala esquerda. Um esquema especial de segurança foi montado pela PM de Criciúma e pelos dois clubes, já que perto de cinco mil torcedores do Grêmio são esperados. A segurança será feita por mais de 200 homens.