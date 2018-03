Criciúma com 3 desfalques em Curitiba O Criciúma terá três desfalques para enfrentar o Paraná, amanhã à noite em Curitiba. O zagueiro Cametá e o meia Paulo César, ambos com entorse de joelho e o meia de ligação Douglas, que cumpre suspensão automática por cartões amarelos, serão substituídos, respectivamente, por Léo Oliveira, Alexandre e Dejair. Luciano Almeida, ala esquerda, retorna ao time depois de cumprir suspensão automática na última rodada. O treinador, hoje, reuniu seus jogadores e pediu mais atenção na marcação do meio campo, considerando que por falta disso tomou seis gols em dois jogos. "É muito para a forma como jogamos", advertiu Lori, que acredita na recuperação e espera terminar o confronto contra os paranaenses com pelo menos um resultado positivo, já que também perdeu para o Atlético no início do campeonato.