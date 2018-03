Criciúma conquista 3 pontos em São Januário Não poderia ser pior a estréia do Vasco no Campeonato Brasileiro. A equipe carioca perdeu em casa para o Criciúma, por 1 a 0, e deixou o Estádio de São Januário sob protestos da torcida. O gol dos visitantes foi marcado aos 35 minutos do segundo tempo. Rafael cobrou uma falta de longe e o goleiro Fábio ?engoliu um frango?. Pouco antes, o Vasco desperdiçou sua melhor oportunidade na partida: Róbson Luiz cobrou mal um pênalti, o goleiro deu rebote e o atacante chutou mais uma vez em cima de Fabiano, que deixou a bola escapar de novo. Para desespero da platéia, Róbson Luiz chutou errado pela terceira vez, sem marcação. Pode servir de desculpa para o Vasco o fato de ter atuado desfalcado de seis jogadores que o técnico Geninho considera indispensáveis para a campanha no Brasileiro: o zagueiro Henrique, os meias Beto, Marcelinho e Petkovic, recém-contratado, e os atacantes Valdir e Alex Alves. O jogo começou truncado, com muitas jogadas pelo meio-de-campo e faltas de ambos os lados. O Vasco não conseguia articular nenhum lance de perigo. Pecava pelo excesso de erros de passe e pouca criatividade. Quem se destacava era o zagueiro Serjão, com um futebol de chutão para os lados. O Criciúma tentava surpreender nos contra-ataques. Róbson Luiz perdeu um gol incrível aos 24 minutos, depois de tabelar com Anderson. Pouco depois, o Criciúma deu o troco. Athos recebeu ótimo lançamento e chutou a bola para fora, diante do goleiro Fábio. No segundo tempo, ocorreram os dois principais lances da partida: o pênalti perdido por Róbson Luiz e, dois minutos depois, o gol de Rafael, com ajuda fundamental de Fábio, que deixou a bola passar entre seus braços.