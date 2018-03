Criciúma conquista 3 pontos no Olímpico O Criciúma derrotou o Grêmio, por 2 a 0, dentro do Estádio Olímpico, nesta quinta-feira. Foi a sexta vitória consecutiva do time catarinense, que passou a ter 36 pontos na classificação. E foi a 12ª derrota do Grêmio, que permaneceu com 19 pontos, em 23º lugar, na zona de rebaixamento. No início do jogo, os times priorizaram a marcação e mataram todas as jogadas do adversário com faltas. O jogo foi paralisado 42 vezes em 45 minutos, com 23 infrações cometidas pelo Criciúma e 19 pelo Grêmio. No segundo tempo os times arriscaram mais e o jogo melhorou. O Grêmio partiu para o ataque e começou a criar chances, que Anderson Lima, Caio e Flávio, duas vezes, desperdiçaram. Aos 22 minutos o Criciúma fez 1 a 0 aproveitando uma falha da defesa do Grêmio. Um cruzamento de Paulo Baier venceu três zagueiros e encontrou Leonardo livre para cabecear para as redes. A desvantagem desestabilizou o time do Grêmio, que não conseguiu mais ameaçar o goleiro do Criciúma. Aos 34 minutos, Luciano Almeida acertou um chute de pé esquerdo, de fora da área, e fez 2 a 0, deixando os gremistas ainda mais assustados com o fantasma do rebaixamento, experiência que o clube já viveu em 1991.