Criciúma conta com apoio da torcida para ganhar estreia

A previsão é de que o estádio esteja lotado neste domingo. Mesmo porque, o Criciúma acaba de conquistar o título do Campeonato Catarinense e volta à elite do futebol brasileiro depois de tanto tempo. Para ajudar, o Bahia está em crise, com recente troca de treinador e dispensa de jogadores.

O técnico Vadão anunciou a equipe do Criciúma entrará em campo com a mesma formação que conquistou o título catarinense no último domingo, diante da Chapecoense. A aposta principal é no atacante Marcel, que já passou por diversos clubes brasileiros, como Santos, São Paulo e Vasco.