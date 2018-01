Criciúma contrata Edson Gaúcho Edson Gaúcho, ex-Goiás, é o novo técnico do Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vai substituir Luis Carlos Barbieri, que deixou o clube após uma reunião com o vice-presidente de futebol Gustavo Gazzolla. Barbieri comandou o time catarinense em três partidas (Santa Cruz, Santo André e Vitória) e acumulou três derrotas. O curioso é que Barbieri tinha dirigido nos dois primeiros jogos da competição, sendo substituído por José Luiz Plein. A campanha do time, porém, é ruim, com apenas 13 pontos, na penúltima posição e cotado para ser rebaixado à Série C.