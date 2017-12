Criciúma defende liderança da Série B em Belém

Líder do Campeonato Brasileiro da Série B há duas rodadas, o Criciúma cruzou todo o país para segurar a ponta diante do Remo, nesta terça-feira à noite, em Belém, no Estádio Mangueirão. A oitava rodada, a partir das 20h30, será completa, com 10 jogos, inclusive três duelos entre times paulistas, que são maioria dentro da competição. O Criciúma, que bateu por 2 a 0 o Fortaleza, lidera com 16 pontos e não vai ter uma missão fácil. O Remo não faz boa campanha, mas espera ser empurrado por sua torcida para desbancar o líder. Na última rodada, o Remo empatou, por 3 a 3, com o Gama e agora ocupa a 14.ª colocação, com sete pontos. Apesar de jogar fora de casa, a Ponte Preta, vice-líder com 14 pontos, vai em busca da vitória contra o ameaçado Marília para assumir novamente a liderança. O time campineiro não perde há três jogos e espera aproveitar os momentos de instabilidade do Marília, com quatro pontos, em 19.º lugar, na zona do rebaixamento por conta dos seis pontos perdidos no STJD. Para complicar, o MAC perdeu seus últimos dois jogos, para Portuguesa, por 2 a 0, e para o Vitória, por 4 a 1, ambos fora de Casa. São Caetano e Barueri estão próximos na classificação e vêem neste clássico uma chance de entrar no grupo de acesso. Enquanto o time do ABC perdeu, por 2 a 1, para a Portuguesa e está na 8.ª colocação com 11 pontos, o Barueri empatou com o Santo André por 1 a 1, e está em 7.º lugar, com 12 pontos. No outro duelo, Paulista e Santo André fazem o jogo dos desesperados. Os dois times lutam contra o rebaixamento. O time de Jundiaí, que não vence há três jogos, está na 18.ª colocação, zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos, vindo de empate em casa com o Santa Cruz, por 2 a 2. O visitante, que empatou fora com o Barueri, é o 15.º colocado, com sete. O outro paulista desesperado em campo será o Ituano. O time pernambucano não vence desde a terceira rodada e agora ocupa a modesta 13.ª colocação, com oito pontos. A situação do Ituano é pior ainda: perdeu para a Ponte Preta, por 2 a 1, na última Rodada, está na zona de rebaixamento, na 17.ª colocação, com seis pontos. Gama e CRB são duas gratas surpresas na Série B. Os dois times brigam por uma vaga no grupo de acesso. O time de Brasília, que não perde desde a primeira rodada, está na sétima colocação com 12 pontos. Já o time alagoano, que venceu por 3 a 1 o Avaí, é 11.º colocado com dez pontos. Fortaleza e Brasiliense começaram bem a Série B, mas ainda não viraram realidade. Enquanto o time cearense perdeu na última rodada, por 2 a 0, para o Criciúma e está na 5.ª colocação, com 12 pontos, o Jacaré brasiliense venceu por 1 a 0, o Ipatinga e ocupa a nona colocação, com um ponto a menos. O Avaí chegou ao fundo do poço. Na lanterna com apenas quatro pontos, o time catarinense vai estrear o técnico Alfredo Sampaio no lugar de Zé Teodoro. E o novo técnico terá a missão de conquistar a segunda vitória do time. Mas o Ceará, em 10.º, com 11 pontos, faz boa campanha e almeja estar entre os quatro melhores. Ipatinga e Coritiba não compartilham mais nada em comum. O time mineiro não vence há quatro jogos e ronda a zona de rebaixamento, na 16.ª colocação, com sete pontos. O Coritiba, terceiro, com 13 pontos, não perde há três jogos e briga pela ponta.