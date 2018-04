Criciúma demite técnico após goleada O técnico Wagner Benazi, do Criciúma, não resistiu à goleada (4 a 0) imposta pelo São Caetano na noite desta quarta-feira e foi demitido nos vestiários pelo presidente do clube, Moacir Fernandes. Na entrevista coletiva que concedeu ao final da partida, Benazzi havia garantido aos jornalistas que não pediria a demissão. Em seguida, ele foi chamado para a reunião com a direção do clube e o vice-presidente Gustavo Gazolla anunciou a demissão do treinador. Segundo Gazolla, nesta quinta-feira, até o final do dia, será anunciado o nome do novo treinador.