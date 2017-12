Criciúma derrota Atlético-PR por 2 a 0 Com gols de Leo Mineiro e Dejair, ambos no segundo tempo, quando o time tinha um homem a menos em campo, o Criciúma venceu neste domingo à noite o Atlético Paranaense, somou 46 pontos e subiu uma posição na tabela de classificação, passando a ter a sexta melhor campanha da competição. Já o adversário permaneceu com 36 pontos. O primeiro tempo da partida foi sofrível. Os congestionaram o meio de campo e fizeram muitas faltas. O árbitro da partida, Sálvio Espíndola Fagundes Filho, de fraca atuação, contribuiu para o baixo nível do jogo. Os goleiros Fabiano, do Criciúma e Diego, do Atlético, a rigor, não chegaram a fazer grandes defesas nos primeiros 45 minutos e o clube paranaense se sobressaiu pelo conjunto, marcando com eficiência, mas sem sucesso nos contra-ataques. O Criciúma foi mal, errando passes e chutando pouco ao gol. No segundo tempo, aos 18 minutos, o time catarinense o zagueiro Leo Oliveira expulso. O Atlético partiu para decidir a partida e criou espaços para o Criciúma. Aos 27 minutos Dejair recebeu na ponta direita, cruzou para Tico desviar de cabeça e Leo Mineiro aparecer na segunda trave, livre de marcação, para fazer 1 a 0. Em desvantagem no placar e com um homem a mais em campo, o técnico Mário Sérgio tirou um de seus volantes, Juliano e o ala esquerda Ivan, mandando a campo Fernandinho e Rodrigo, tornando a equipe mais ofensiva. A intenção, no entanto, abriu ainda mais espaços para o Criciúma. Aos 42 minutos Cléber Gaúcho lançou Dejair, que livre de marcação, avançou e, frente a frente com Diego, tocou na saída do goleiro, dando números finais à partida.