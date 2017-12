Criciúma derrota Bahia por 3 a 2 O Criciúma venceu o Bahia, por 3 a 2, neste domingo à tarde, em Santa Catarina, com gols de Paulo César Baier, Rômulo e Léo Oliveira, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Danilo e Preto marcaram para os baianos. A vitória representou a reabilitação do Criciúma, que não vencia há sete partidas e complicou a situação do Bahia, cada vez mais ameaçado de rebaixamento. Apesar de dominar as ações em campo, o Criciúma foi surpreendido aos 11 minutos por jogada individual de Danilo, que penetrou pela meia esquerda, passou entre três defensores, chutou cruzado para o gol de Fabiano e abriu o marcador. Aos 16 minutos, Cícero fez falta em Duílio, dentro da área do Bahia, cometendo pênalti, convertido por Paulo César Baier. Danilo, aos 23 minutos da fase inicial, por reclamações ao árbitro Elvécio Zaquetto, foi expulso. O clube baiano voltou a surpreender aos 50 segundos do segundo tempo. Didi cruzou da direita, Luiz Alberto desviou para Preto, que, dentro da área, se livrou do lateral Luciano Almeida e fez 2 a 1. Rômulo, que entrou no início do segundo tempo, aproveitou rebote de cabeçada de Léo Oliveira, aos sete minutos e empatou novamente a partida. A virada do placar aconteceu aos 34 minutos após cruzamento da esquerda de Saulo, escorado de cabeça por Léo Oliveira. Ao final da partida Luiz Alberto desferiu soco no rosto de Rômulo e iniciou tumulto, logo serenado pela segurança e pela comissão técnica dos dois times.