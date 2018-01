Criciúma derrota Internacional por 1 a 0 Com um gol do zagueiro Luciano, aos 29 minutos do segundo tempo, o Criciúma venceu o Internacional de Porto Alegre, neste domingo à noite no Estádio Heriberto Hülse. O resultado da partida, contudo, não foi justo, pois o time gaúcho foi quem criou as melhores oportunidades de gol. O time visitante iniciou a partida sufocando o Criciúma, marcando a saída de bola, reduzindo os espaços e forçando o erro do adversário. A estratégia funcionou bem até os 15 minutos, quando a equipe local conseguiu equilibrar as ações no meio de campo e passou a criar dificuldades para o Internacional. Na etapa inicial a melhor oportunidade dos gaúchos foi aos 36 minutos, com Daniel Carvalho chutando a bola na trave. Do clube catarinense a chance mais clara de gol foi aos oito minutos, em bola cruzada da direita, e Delmer concluindo de cabeça. Clemer segurou a bola, praticamente, em cima da risca fatal. O segundo tempo foi todo do Internacional, que teve pelo menos quatro oportunidades claras para abrir o marcador. Aos 28 minutos, contudo, o Criciúma teve sua melhor chance, com Paulo César Baier invadindo a área pela direita e chutando cruzado, exigindo grande defesa de Clemer, que colocou a bola para escanteio. Na cobrança do tiro de canto, Luciano apareceu na primeira trave para desviar de cabeça e fazer o único gol da partida. A partir do gol, o Criciúma dominou a partida e até poderia ter feito o segundo aos 40 minutos, através de Duílio, em cobrança de escanteio. Ficha Técnica Criciúma: Fabiano, Duílio, Cametá e Luciano; Paulo César Baier, Cléber Gaúcho, Paulo César (Alexandre), Juca (Douglas), Dejair (Jabá) e Alonso; Delmer. Técnico Gilson Kleina. Internacional: Clemer, Wilson, Sangaletti e Fernando Cardoso; Gavilan, Flávio, Claiton, Cleiton Xavier (Rubiano) e Daniel Carvalho; Edu Silva (Jéferson Feijão) e Nilmar. Técnico: Murici Ramalho. Gol: Luciano aos 29 minutos do segundo tempo. Árbitro: Romildo Correa (SP) Cartão amarelo: Paulo César Baier, Paulo César, Dejair, Alonso e Delmer; Wilson, Sangaletti, Fernando Cardoso e Edu Silva. Público: 9. 203 pagantes Renda: R$ 72.549,00 classificação