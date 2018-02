Criciúma derrota Juventude por 2 a 0 Com gols de Rafael e Fábio Oliveira, um em cada tempo, o Criciúma venceu o Juventude por 2 a 0 e manteve a liderança do campeonato brasileiro da série A. O jogo, apesar dos dois gols, foi de fraco nível técnico, e pouco empolgou a torcida. Os dois times, com propostas semelhantes - marcação forte na meia cancha e jogando com três volantes - entraram em campo com a intenção de impedir que o adversário jogasse. E conseguiram. O Criciúma foi mais feliz e aproveitou as poucas oportunidades que criou. O Criciúma manteve seu estilo de jogar, sufocando o adversário com marcação forte e explorando os contra-ataques. O Juventude esperou o adversário e aos poucos saiu para o jogo, passando a marcar a saída de bola do clube catarinense apenas no segundo tempo, quando já perdia por 1 a 0, gol anotado pelo volante Rafael, aos 23 minutos. Após escanteio que Reinaldo cabeceou a gol, a zaga afastou a bola para a frente da área. O volante foi lançado no lado esquerdo da área, invadiu a área, com os zagueiros pedindo impedimento que não foi anotado. Livre de marcação, Rafael chutou cruzado, rasteiro, sem chances para o goleiro Eduardo Martini. Mesmo adiantando a marcação, passando a reduzir os espaços do Criciúma em seu próprio campo, o Juventude careceu de criatividade e de mais qualidade nas finalizações. Os gaúchos abusaram do jogo aéreo e apostaram todas as fichas nas bolas paradas, mas o time da casa, bem postado na defesa, afastou sempre o perigo. O atacante Da Silva teve as melhores oportunidades no final da partida. Em uma delas, Fabiano fez grande defesa. Aos 45 minutos, quando o resultado parecia definitivo, o goleiro Eduardo Martini falhou grosseiramente e a bola sobrou para o atacante Fábio Oliveira, que tinha acabado de entrar. Oliveira não desperdiçou e concretizou o placar de 2x0.