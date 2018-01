Criciúma derrota o Paysandu por 2 a 0 Colocando em prática a proposta de sufocar o adversário em seu campo de defesa, tocando a bola com velocidade e buscando o gol a todo instante, o Criciúma venceu o Paysandu, por 2 a 0, hoje à tarde, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, extremo sul do litoral de Santa Catarina. Alexandre e Jabá, um em cada tempo, marcaram os gols do time local. O técnico Ivo Wortman sabia da pressão que seu time sofreria e tentou se defender e armar contra- ataques. Não conseguiu. O Paysandu não conseguia tocar a bola em seu campo para armar as jogadas que acionariam Welber e Robson. O Criciúma não lhe deu espaços e as bolas esticadas pela equipe de Wortman, da defesa para ataque, eram facilmente dominadas pelos zagueiros Duílio, Cametá e Luciano. A "blitz" pretendida pelo técnico Gilson Kleina funcionou desde o início da partida e os lançamentos para Jabá atingiram os objetivos, resultando em perigo de gol, ou faltas na frente da área. Antes de marcar, aos 31 minutos, o time teve três boas oportunidades de abrir o marcador, uma delas, inclusive, um pênalti não marcado pelo confuso e irregular árbitro carioca Luiz Antônio da Silva Santos. Jabá invadiu a área e foi, literalmente, atropelado pelo zagueiro Lima. O primeiro gol surgiu de boa jogada de Douglas, que lançou Paulo César Baier ao lado da área, que cruzou. Alexandre apareceu no segundo poste para tocar de cabeça e a bola desviar em Lima, enganando o goleiro Alexandre Favaro. No segundo tempo, aos 18 minutos, Luciano Almeida cobrou falta da frente da área. O goleiro Alexandre proporcionou rebote, aproveitado por Jabá. Ficha Técnica Criciúma: Fabiano, Duílio, Cametá e Luciano; Paulo César Baier, Paulo César, Alexandre (Cléber), Saulo e Luciano Almeida; Jabá (Tiago Freitas) e Douglas (Guilherme). Técnico: Gilson Kleina. Paysandu: Alexandre, Rodrigo, Jorginho, Dinho e Luiz Fernando; Lima (Zé Augusto), Sandro, Rogerinho e Jobson (Balão); Robson e Welber. Técnico: Ivo Wortman. Gols: Alexandre aos 31 minutos do primeiro tempo e Jabá aos 18 minutos do segundo tempo. Cartão amarelo: Cametá, Paulo César, Alexandre, Luciano Almeida, Jorginho, Dinho, Sandro e Robson. Juiz: Luiz Antônio da Silva Santos. Renda: R$ 24.484,00. Público: 5.515 torcedores Local: Criciúma.