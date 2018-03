Criciúma desiste de escalar Alex Xavier O Departamento Jurídico do Criciúma desistiu no início da noite desta sexta-feira e orientou o técnico Gilson Kleina a não utilizar o zagueiro Alex Xavier na partida deste sábado contra o Cruzeiro. O jogador atuava com base em uma medida liminar expedida pela Justiça do Trabalho de São Paulo, que temporariamente eliminou o vínculo que tinha com a Portuguesa de Desportos. O clube paulista conseguiu revogar a tutela antecipada e voltou a ter o atleta vinculado ao seu elenco, apesar de ter ficado quatro meses sem pagar os salários do profissional, que recorreu à justiça. O zagueiro deixou de comparecer a uma audiência na segunda-feira, perdendo o horário em função de atraso do vôo que utilizou, fato que comprovou, segundo informa, à justiça trabalhista através de declaração da empresa aérea. Léo Mineiro, que é volante, joga em seu lugar como terceiro homem da zaga. Cléber Gaúcho, afastado da equipe por duas semanas para tratamento médico, retorna à equipe, que nas demais posições será a mesma que venceu o Goiás, no domingo passado.