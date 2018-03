Criciúma diz saber como marcar o Santos O Santos não é apenas Robinho, é uma equipe que sai com muita velocidade do meio campo para o ataque e tem em Renato e Elano, seus principais articuladores. Por isso não haverá uma marcação sobre alguns jogadores, mas ao conjunto, com muita força e máxima redução de espaços. É dessa forma, segundo o técnico Edson Gaúcho, que o Criciúma vai jogar nesta tarde no Estádio Heriberto Hülse, no encontro dos campeões do futebol brasileiro do ano passado, já que o Santos conquistou o título da Série A e o Criciúma o da B. "Assim como o Criciúma, o Santos é uma equipe que joga para a frente, mas se expõe e é nesses espaços que vamos atuar", disse o treinador do clube catarinense, que temendo um "espião" enviado pelo time paulista, realizou um treinamento secreto na sexta-feira, quando fez o apronto, e somente vai anunciar a escalação oficial momentos antes da partida. Apesar do mistério e a suspeita de um cidadão que no dia anterior foi ao Centro de Treinamentos do Criciúma, foi possível assistir de prédios vizinhos ao Estádio Heriberto Hülse que a única alteração na equipe de Edson Gaúcho será a entrada de Léo Mineiro, que disputou o Campeonato Paulista de 2001 pelo Santo André, na cabeça de área, em substituição a Cléber Gaúcho, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.