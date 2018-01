Criciúma e Figueirense fazem jogo histórico Criciúma e Figueirense se enfrentam neste domingo pela primeira vez na história em jogo válido por um Campeonato Brasileiro. Mas o confronto entre as duas equipes tornou-se um dos principais clássicos do futebol catarinense. A partida desta tarde será no Estádio Heriberto Hulse. No Criciúma, a novidade é a presença do meia Saulo na posição de Juca, titular desde o ano passado. Segundo o técnico Gilson Kleina, Saulo deu a velocidade que o time precisava. O Figueirense vai abandonar o 3-5-2 para voltar ao tradicional 4-4-2. As mudanças na equipe são em função das ausências do ala Pedro, dos zagueiros Márcio Goiano e André Luis (suspensos) e do atacante Sandro Hiroshi, que se transferiu para o Al Jazira, clube dos Emirados Árabes.