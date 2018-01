Criciúma e Fortaleza empatam por 2 a 2 Criciúma e Fortaleza empataram, por 2 a 2, neste domingo à tarde, em Santa Catarina, em partida válida pela 39ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Paulo César e Dejair marcaram para o time catarinense, enquanto Chiquinho e Clodoaldo anotaram para o Fortaleza. Em um jogo de baixa qualidade técnica e tática, os times foram vaiados pelo pequeno público que compareceu ao Estádio Heriberto Hülse. Três dos quatro gols aconteceram a partir de jogadas de bola parada. Aos 22 minutos, Paulo César cobrou falta na frente da área, a bola tocou na barreira e voltou para o jogador do Criciúma, que aproveitou a abertura da barreira para colocar a bola no canto esquerdo do goleiro Renato. O lateral Chiquinho, aos 31 minutos, também cobrando falta, empatou a partida. No segundo tempo, logo a nove minutos, Leonardo apanhou a bola no meio-de-campo, investiu contra a defesa do Fortaleza, puxou a marcação de três defensores para o lado direito e tocou para Dejair que penetrava na área pela meia esquerda, livre de marcação. O atacante do Criciúma tocou na saída do goleiro Renato e colocou seu time à frente do marcador novamente. Quando o jogo parecia decidido, aos 39 minutos, Clodoaldo cobrou falta na frente da área. O volante Cléber Orleans tentou desviar de cabeça, acabou tirando o goleiro Fabiano da jogada e empatando novamente o jogo.