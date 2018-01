Criciúma é o campeão catarinense O Criciúma ficou com o título de campeão catarinense de 2005. Jogando no campo do adversário, o Atlético Hermann Eichinger, em Ibirama, o time conseguiu uma vitória suada, por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Wagner Carioca, aos 11 minutos do segundo tempo.