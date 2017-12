Criciúma é obrigado a improvisar O Criciúma terá 6 desfalques no jogo contra o Juventude, nesta quarta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O goleiro Fabiano, o ala esquerdo Alonso e o meia Alexandre foram expulsos no empate com o Atlético-MG, na última rodada do Brasileiro. O atacanta Dejair também cumpre suspensão, por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Já o ala direito Paulo César Baier e o zagueiro Luciano estão contundidos. Com seis desfalques, o técnico Gilson Kleina não esconde sua preocupação com a falta de entrosamento da equipe que estará em campo, mas manteve o esquema tático com três zagueiros, improvisando o volante Edinho no lugar de Luciano. Sem poder contar com Alonso e Luciano Almeida, que está lesionado, ele irá deslocar o atacante Rômulo para a ala esquerda. O retorno de Paulo César ao meio-de-campo é a única boa novidade da equipe para esta rodada do Brasileiro.