Criciúma e Vitória empatam por 1 a 1 Com gols de Nadson no final do primeiro tempo e Luciano, ao final da etapa complementar, Criciúma e Vitória empataram em um gol neste domingo à tarde no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Depois de três derrotas consecutivas, todas fora de casa, o Criciúma diante de sua torcida buscou a reabilitação desde o início, mas tropeçou em seus próprios erros, principalmente na troca de passes. O Vitória, marcando a partir do meio-de-campo, aproveitou com eficiência as falhas do adversário e contra-atacava perigosamente. Aos 41 minutos, Allann Delon, na frente da área, serviu Nadson, que penetrou entre os dois zagueiros do Criciúma. O atacante se livrou de Luciano e mesmo desequilibrado tocou fraco na saída do goleiro Fabiano: 1 a 0. Para o segundo tempo, o técnico Edson Gaúcho atendeu o pedido da torcida e trocou Guilherme por Jabá, que alterou o panorama do jogo. Lançado em profundidade, Jabá, em várias oportunidades, armou contra-ataques e só foi parado com faltas. Três jogadores do Vitória, dessa forma, receberam cartões amarelos e Dionísio foi expulso. Com um jogador a mais em campo, desde os 22 minutos, o Criciúma encurralou o adversário em seu campo e Paulo Musse se constituiu no melhor jogador do time baiano. Somente aos 42 minutos, depois de nova falta em Jabá, ao lado da área, o Criciúma chegou ao gol de empate, em bola de desviou no zagueiro Luciano e entrou mansamente para as redes de Paulo Musse. Em seguida, por reclamação, Alonso foi expulso. Ficha Técnica: Criciúma: Fabiano; Paulo César Baier, Cametá, Luciano e Alonso; Cléber Orleans (Tiago Freitas), Paulo César, Juca (Saulo) e Dejair; Tico e Guilherme (Jabá). Técnico: Edson Gaúcho. Vitória: Paulo Musse; Maurício, Adaílton, Aderaldo e Almir; Dionísio, Ramalho, Dudu Cearense e Allann Delon (Leandro); Nadson e Alecsandro (Vinícius). Técnico: Joel Santana. Gols: Nadson aos 41 minutos do primeiro tempo e Luciano aos 42 minutos do segundo tempo. Árbitro: Adilson Soares da Silva (RJ). Cartão amarelo: Luciano, Paulo César, Adailton e Dudu Cearense. Cartão vermelho: Dionísio e Alonso. Local: Criciúma.