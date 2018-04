Criciúma empata com Ponte Preta e vê acesso distante

O Criciúma teve duas partidas no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, para ficar perto do acesso. Mas, como aconteceu na última terça-feira, quando empatou com a Portuguesa por 1 a 1, nesta terça, também ficou no empate, com o mesmo placar, com a Ponte Preta e praticamente deu adeus ao sonho do acesso. Com o tropeço, ficou com 51 pontos, na nona colocação, quatro a menos que o Bragantino, que é o quarto colocado. Por sua vez, a Ponte Preta continua na luta, agora com 59 pontos, em terceiro.

A partida começou bem movimentada, com os dois times buscando o gol. Quem chegou primeiro foi o Criciúma, com Thiago Silvy, mas Júlio Cesar fez a defesa aos oito minutos. A resposta da Ponte Preta aconteceu no minuto seguinte, com Renatinho, que de bico bateu da entrada da área.

Mas, aos 33 minutos, após cruzamento na área, Ricardo Jesus segurou Zé Carlos. O árbitro paranaense Evandro Rogério Roman marcou pênalti. Na cobrança, o próprio atacante bateu e fez o seu gol. A resposta da Ponte Preta ocorreu aos 41. João Paulo foi até a linha de fundo e cruzou para Patric, que no meio da área testou fraco para o gol. Mas o goleiro Andrey falhou no lance e deixou a bola entrar.

No segundo tempo, o Criciúma voltou com tudo, pressionou a Ponte Preta no seu campo de defesa e buscou o segundo gol a todo modo. Mas, não conseguiu furar o bloqueio da equipe de Campinas, que bem fechada não deu espaço e apostou nos contra-ataques. Com isto, quase fez, aos 45 minutos, com João Paulo Silva, que acertou a trave.

A resposta do Criciúma aconteceu no último lance. Após cruzamento, Zé Carlos acertou o travessão; no rebote, Anderson Conceição cabeceou, a bola resvalou e saiu pela linha de fundo.

Pela 36.ª rodada, a Ponte Preta volta aos gramados na próxima sexta, quando enfrenta o Boa, às 20h30, em Campinas. Já o Criciúma enfrenta o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, no próximo sábado, às 16h20.

FICHA TÉCNICA

Criciúma 1 x 1 Ponte Preta

Criciúma - Andrey (Vagner); Fabinho Capixaba, Rogélio, Anderson Conceição e João Victor; Jackson, Baraka (Schwenck), Roni (Mateus) e Guilherme; Zé Carlos e Thiago Silvy. Técnico: Márcio Goiano.

Ponte Preta - Júlio César; Patric, Leandro Silva, Ferrón e João Paulo; Xaves, Josimar (Guilherme), João e Renatinho (Caio); Ricardinho e Ricardo Jesus (Bruno Nunes). Técnico: Gilson Kleina.

Cartões amarelos - Anderson Conceição, Roni, Jackson e Schwenck (Criciúma); Leandro Silva, Ricardo Jesus e Caio (Ponte Preta).

Árbitro - Evandro Rogério Roman (Fifa/PR).

Renda - R$ 84.490,00.

Público - 9.262 pagantes.

Local - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).