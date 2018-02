Criciúma empata e também cai O Criciúma bem que tentou, mas não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2005. Ao empatar por 3 a 3 com o Coritiba no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), o time catarinense não conseguiu superar o Botafogo na classificação e se junta a Vitória, Guarani e Grêmio.