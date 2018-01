Criciúma espera pressão do Vasco no Rio Evitar faltas nas proximidades da área, ter cautela nos primeiros 20 minutos quando seguramente será sufocado, marcar forte, reduzir os espaços do adversário, anular os avanços de Russo pela direita e buscar os contra-ataques com velocidade. É assim que o técnico Gilson Kleina quer ver o Criciúma jogando contra o Vasco, neste sábado, às 16 horas, em São Januário, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para conter Russo, Luciano Almeida ganhou a posição de Alonso na ala esquerda. Paulo César, que cumpriu suspensão na rodada passada, retorna ao meio campo da equipe catarinense. O treinador pretende ainda explorar a técnica do garoto Douglas, que ganha a oportunidade de começar jogando a partida, em lugar de Dejair, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, a exemplo do ala direita Paulo César Baier.