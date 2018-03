Criciúma estréia Genalvo contra Botafogo Com novo uniforme e motivado pelo empate por 2 a 2 diante do atual campeão brasileiro na quarta-feira, o Criciúma enfrenta neste sábado o Botafogo, às 16 horas, no Estádio Heriberto Hülse. A partida vai marcar a estréia do volante Genalvo, ex-Atlético Mineiro. No coletivo realizado nesta sexta-feira pela manhã os portões do estádio foram abertos somente para os jornalistas. A justificativa foi a forma como o São Paulo jogou no último domingo. Segundo o técnico Vagner Benazzi, Cuca teve um espião nos treinamentos antes daquele jogo. Embora tenha mantido sigilo na escalação do time, Luciano Almeida deve jogar na lateral esquerda no lugar de Gleidson e Marcos Denner no ataque, ao lado de Reinaldo.