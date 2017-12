Criciúma ganha e mantém chance de ficar O Criciúma manteve a chance de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Gama por 1 a 0, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). É que com estes três pontos, o time catarinense continua na penúltima colocação, com 19 pontos, mas ainda pode somar mais seis e assim ultrapassar os concorrentes. Para isso, também vai precisar de uma combinação de resultados. Já o Gama soma 22 pontos, ficando na 16.ª colocação. Vander marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo.